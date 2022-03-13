Ranta açılmıştı... Limak Atatürk Orman Çiftliği’nde zehir saçacak

13 Mart 2022 Pazar, 09:20

Atatürk Orman Çiftliği’ne 1928 yılında inşa edilen Ankara Çimento Fabrikası ve arazisi geçen günlerde değiştirilen imar planlarıyla ranta açıldı. Tarihi çimento fabrikasının yıkılacağı açıklanırken uzmanlar ise asbest tehlikesine dikkat çekiyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atatürk Ormana Çiftliği (AOÇ) arazisinin 588 bin metrekarelik bölümünün imar planlarını değiştirdi. İmar planları değiştirilen arazi, kamuoyunda beşli çete olarak bilinen şirketler arasında yer alan Limak Holding’e ait. Ayrıca arazi üzerinde, 1928 yılında inşa edilen Ankara Çimento Fabrikası da yer alıyor. İmar planı raporlarına göre, Limak’a ait olan 588 bin metrekarelik AOÇ arazisinin 261 bin metrekarelik bölümü konut alanı, yaklaşık 50 bin metrekarelik bölümü ticaret ve konut alanı, 12 bin metrekarelik bölümü ise özel eğitim alanı olarak belirlendi.

ASBEST OLMA ÇOK İHTİMALİ FAZLA

Ranta açılan Ankara Çimento Fabrikası 1989 yılında özelleştirilerek yabancılara satılmıştı. Fabrika 25 Mart 2011 tarihinde beşli çeteden Limak Holding’e bağlı Limak Batı Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredildi.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari ise yıkılacağı belirtilen fabrikaya ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Ensari BirGün’e yaptığı açıklamada asbest tehlikesinin gözardı edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Çimento fabrikası eski bir fabrika olduğu için asbest riski var. Çimento fabrikalarının dış kaplamalarında, fırınlarında asbest kullanılmış olabilir. ‘Kamuoyunu rahatlatın ve asbest tespiti yaptırın’ diye çağrı yapıyoruz. Çünkü bu yapıda asbest olma ihtimali fazladır. Asbest aşınmaya, kimyasala ve neme dayanıklı bir mineraldir. Ölümcüldür ve biz ona katil toz diyoruz. Asbeste bağlı kanserden de kurtulan yoktur. Asbest kesinlikle öldürür. Ankara Çimento Fabrikası için biz dernek olarak hazır. Hemen numune alabiliriz ve asbestin olup olmadığını tespit edebiliriz.

ASBEST ERDOĞAN’IN CİĞERLERİNE DE YAPIŞIR

Bu şekilde o bina yıkılırsa oradaki asbest uçar gider Beştepe’ye gider Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ciğerlerine de yapışır. Biz daha önce de bakanlığı göreve çağırdık, ‘asbest suçluları olmayın’ dedik. Avrupa’da, Kanada’da asbeste bağlı hastalıklara yakalananlar şu anda haklarını arıyorlar. Birçok insan asbeste bağlı meslek hastalığından ölüyor ama meslek hastalığı olarak kayıtlara geçemediği için aileleri haklarını alamıyor.”

LİMAK’IN ÇIKARLARI İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin hazırladığı imar planlarına yönelik bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, imar planlarının beşli çeteden Limak Holding için değiştirildiğinin altı çizildi. Limak Holding’in çıkarları için değiştirilen imar planlarıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine konut ve ticaret alanı inşa edilmesinin önünün açıldığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz yıllarda Kaçak Saray, Millet Bahçesi, Ankapark gibi halkın değil sermayenin yararına olan projeler için talan edilen AOÇ arazine yapılan her müdahaleye HKMO Ankara Şubesi olarak karşı çıktık, davalar açtık ve sürecin takipçisi olduk. Yıllar içinde yapılan özelleştirme ve devir işlemleri ile ranta hazır hale getirilen bu bölgede olduğu gibi kamunun yararına olmayan, ranta ve sömürüye zemin hazırlayan, hiçbir yasal zemini bulunmayan her durumun tam karşısında olacağımızı, süreci takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”