‘Rantçı ekip’ kaybettirecek...AKP’liler İstanbul’da parti içindeki ‘ekipleşmeden’ kaygı duyuyor

İstanbul’u almak için tüm gücüyle yüklenen AKP’nin seçime bir hafta kala “her türlü girişimde bulunacağı ve farklı stratejiler hazırladığı” ifade ediliyor.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00
‘Rantçı ekip’ kaybettirecek...AKP’liler İstanbul’da parti içindeki ‘ekipleşmeden’ kaygı duyuyor
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Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP kulisleri İstanbul için hareketlendi. Anketleri değerlendiren parti kurmayları, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Murat Kurum’un istenen çıkışı yapamadığını belirtiyor. Parti içinde İstanbul seçimini kazanmak için hazırlanmış farklı stratejilerin olduğu, gelişmelere göre bunların devreye sokulacağı ifade ediliyor.

‘KURUM’UN ISRARI

Son haftanın kritik olduğunu söyleyen AKP’liler, cemaatler, STK’ler ve hemşeri derneklerini yakın takibe aldı. İl örgütü ve genel merkezin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “mutlaka sahada görmek” istediği, Murat Kurum’un ısrarla bunun kendisine zarar vereceği düşüncesinde olduğu ileri sürüldü.

Bazı kurmaylar, 2019 yılında seçimi “rant ekibi” olarak niteledikleri “reisçi ekibin” kaybettirdiği düşüncesinde. Aynı ekibin yine devrede olduğunu belirten AKP’liler, “Bu ekibin ‘her türlü işe’ imza atarak 31 Mart akşamı da seçimi kaybettirebileceğini” değlerlendiriyor.

AKP’li kurmayları kaygılandıran bir diğer unsur ise İstanbul’daki Karadenizlilerin, Trabzonlu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’dan yana tavır alacak olması. 


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