'Rantın değil, yurttaşın yanındayız'

20 Mayıs 2022 Cuma, 06:53

Muğla’nın turizm cennetlerinden Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Alim Karaca, üç yıllık görev süresinde yaptığı yatırımları, devam eden projeleri ve yaşadığı sıkıntıları anlattı. 30 yıl sonra CHP’li yaptığı belediyede hiçbir zaman ayrım yapmadığını belirten Başkan Karaca, “Görevimde partizanlık yapmadım. Asla makama gelen ve bir talebi olan vatandaşa “bana oy verdin mi, vermedin mi” diye sorgulamadan hizmet götürdüm. Benim için bölgede yaşayan 170 bin kişi eşittir” dedi. Karaca, borçlu bir belediye devralmalarına rağmen bir lira dahi borcu bulunmadığını ve kasalarında 42 milyon lira bulunduğunu açıkladı.

Altyapı çalışmaları ne aşamada, şimdiye kadar yapılan yatırımın miktarı ne kadar?

Seçimlerde aday olurken, bu şehrin 41 mahallenin sorunlarını tek tek tespit ettik ve sorunlarını çözmek için söz verdik. Ciddi yatırımlar yapıyoruz. Kökten çözüyoruz. İki tane biyolojik arıtma yapıyoruz. Birini açtık, diğerini haziran sonunda açacağız. Ölüdeniz bölgesinde altyapı yoktu, içme suyu yoktu. Suyu getirdik, altyapıyı tamamladık. 121 kilometrelik kanalizasyon hattı döşedik. Yüzde 97’si tamamlandı. Altyapı olmayan yerde turizm olmaz, şehirleşme olmaz. Bu konuda cesur adımlar attık ve iki ay içerisinde altyapı ve üstyapı çalışmaları bitiyor. Birçok bilinçli seçmen bizim yanımızda oldu, anlayış gösterdi. Muhalif kesimler eleştirdi ama biz doğru yoldayız. Çocuklarımızın geleceği ve Fethiye’nin geleceği için bu altyapı çalışmalarını yaptık. İki ay sonra herkes nefes alacak. Fethiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gördü. Şu ana kadar 240 milyon Fethiye Belediyesi, 400 milyonu Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 640 milyon liralık yatırım yaptık. Kalan iki yıllık süreçte 250 milyon liralık daha yatırım yaparak 950 milyon liralık yatırımla Fethiye’deki projeleri hayata geçireceğiz. Gece gündüz Fethiye için hizmet ediyoruz.

180 DÖNÜM ARAZİYİ EKİYOR, EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ

Tarıma ve üreticiye yönelik çalışmalarınız?

Belediye olarak tarım ve üreticiye her zaman destek veriyoruz. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla atalık tohumlarla üretimler yapıp, sağlıklı ürünleri halkımıza sunuyoruz. Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile unutulmaya yüz tutmuş değerleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlara ücretsiz tezgâhlar dağıtarak destek oluyoruz. Ürettikleri ürünler için alım garantisi veriyoruz. İki kooperatif aracılığıyla üretilen bütün ürünler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma ile dört ayrı satış noktasında satılıyor. Tarımın kalkınması ve bölgede yaşayanlara ekonomik katkı sunmak için destek veriyoruz. Belediyeye ait 180 dönüm arazi var. Bu arazileri ekiyoruz ve ekonomiye kazandırıyoruz.

FİNANS SORUNUNU AŞTIK

Pandemi ve ekonomik kriz yatırımları etkiledi mi? Borcunuz var mı?

Belediyeyi devraldığımızda 44 milyon lira borç vardı. Göreve geldiğimizde finans sorunu büyüktü. İyi bir sistem kurduk ve çok ciddi yatırımlar yapmamazı rağmen Fethiye Belediyesi’nin devletin hiçbir kurumuna, şahsa, personele bir lira borcu yok. Kasasında şuan 42 milyon lira parası olan bir belediyeyiz. Türkiye’de borcu olmayan 3-5 belediyeden bir tanesiyiz.

ESNAFIMIZ MAĞDUR OLMASI

Koyların, bakanlık ve MUÇEV tarafından ihaleye verilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz.

Kıyı alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açtığı ihaleler var. Yanlış proje değil ama ihale ile rantın önünün açılacağından eminim. Yapılacak ihaleye karşıyım. Bunun muhatabı her zaman deniz ticaret odası olmalı ve onların eliyle işletilmeli. Bu bölgede hizmet veren yüzlerce yerel esnaf mağdur edilmemeli. Alan firmalar yüz milyonluk bir ihale bedeli ödeyecekler. Bu rakamı ödeyen firma, günübirlik tatilciyi ve tekneyi buralara sokmaz. Yerel esnafımız ciddi bir sıkıntı çekecektir. Bakan Bey’e konuyu anlattık. İhalenin iptal edileceğini söyledi. Diğer taraftan kıyı bölgeler MUÇEV tarafından özelleştirilip işletiliyor. Örneğin, bizim işlettiğimiz halk plajı var. Biz halkı düşünerek iki plajda uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz. Ücretsiz yararlanmalarını sağlıyoruz. Vatandaşın plaja ücretsiz gireceği, uygun fiyatla yiyecek ve içecekleri alanlar yaptık. Beş tane Halk evi açtık. Başka yerde 120 olan kahvaltı Halkevi’nde 20 TL, çay 1 lira. Bir günde 3-4 bin kişi uğruyor. Yapılan her şey vatandaş için olmalı.

Yaptığınız hizmetler Fethiye halkının gözünde nasıl görünüyor, anket sonuçları var mı?

Altı ayda anket yaptırıyoruz. En son 3600 kişi ile evde 18 dakika süren bir anket yaptırdım. Yüzde 86 farkla 30 yıl sonra Fethiye’yi kazandık. Seçimlerde aldığım yüzde 48 oy oranı şu an yüzde 54 seviyelerinde. Altyapı çalışmaları bittikten sonra bu rakamın yüzde 58-60’a kadar çıkacağına inanıyorum. Memnuniyet ve güven çok önemli. Anket sonuçlarında halkın bana güvendiği ve şeffaf başkan olmam ön plana çıkıyor. Ben belediyeyi yürüyerek gidiyorum. Sürekli sokaktayım. Makam aracı ve koruma kullanmıyorum. Üç yıldır ihaleleri canlı yayımlıyoruz. Gizli kapaklı işimiz yok. Şu ana kadar 28 müfettiş belediyede inceleme yaptı. Bir tane usulsüzlük çıkmadı. İşimizi hukuka ve kanunlara uygun yapıyoruz. Rantı değil, vatandaşı düşünüyoruz. Hiçbir zaman partizanlık yapmadım. Asla makama gelen ve bir talebi olan vatandaşa “Bana oy verdin mi, vermedin mi” diye sorgulamadan hizmet götürdüm. Benim için bölgede yaşayan 170 bin kişi eşittir.