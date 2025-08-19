Rantın, israfın, şatafatın payı artıyor: Emekçinin hakkı küçülüyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son 19 yıla ait bütçe verilerini değerlendirerek memurların içinde bulunduğu ekonomik tabloya dikkat çekti. Bakırlıoğlu’nun araştırmasına göre, 2006 yılında toplam 2.4 milyon kamu personeli vardı. Bu personele ayrılan bütçe payı ise yüzde 24.1’di. 2009’da kamu personeli sayısı 2.9 milyona çıktı. Bütçeden ayrılan pay yüzde 23.5’e indi. 2011’de 3.1 milyon personele karşılık bütçeden ayrılan pay yüzde 27.3 olarak geçrekleşti. 2012’de 3.1 milyon kamu personeli vardı. Bütçeden ayrılan pay yüzde 28 oldu. 2016 yılında 3.6 milyon kamu personeline bütçeden verilen pay yüzde 29.7’ye çıktı. Kamu personeli bir daha bu oranı göremedi. 2022 yılında 5.1 milyon kamu personeline karşılık bütçeden ayrılan pay yüzde 24.2 olarak gerçekleşti. Bu yıl kamudaki personel sayısı 5.2 milyon. Bütçeden ayrılan pay ise yüzde 25.8.

‘RANTIN, İSRAFIN PAYI ARTIYOR’

CHP’li Bakırlıoğlu, kamuda tasarrufta ilk gözden çıkarılanın son model lüks makam araçları değil, kamu çalışanları olduğunu belirterek, “İktidar öyle bir bütçe yapıyor ki, bütçeden emeklinin aldığı pay yıllar içinde düşüyor, memurun aldığı pay düşüyor. Kimin payı artıyor derseniz rantın, israfın, şatafatın payı artıyor. Kamuda tasarruf diyerek memurun su ısıtıcısına, servisine göz dikiyorlar; yarattıkları ekonomik krizin faturasını memura ve memur emeklisine kesmeye çalışıyorlar” dedi. 2006 yılından bugüne bütçe personel giderlerine bakıldığında, 2016’daki en yüksek oran ile 2023’teki en düşük oran arasında 6.8’lik bir fark olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, bu farkın memurun halini ortaya koyduğunu bildirdi.

Bakırlıoğlu, hükümetin memura verdiği zam tekliflerine de tepki göstererek, “iktidarın kendi çevresine kepçeyle verirken; yurttaştan kazanla geri aldığını” söyledi. Vergi dilimleri nedeniyle memurların ağır vergi yükü altında kaldığını dile getiren Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Kamuda istihdam edilen personel sayısı her yıl artmasına rağmen, personel giderlerinin bütçe içindeki payı düşüyor. 2006 yılında kamu istihdam rakamı 2 milyon 448 binden yüzde 47’lik bir artışla 2016 yılında 3 milyon 604 bine çıkmış. Personel giderinin bütçedeki payı da haliyle artarak yüzde 24’ten yüzde 29.7’ye ulaşmış. 2016 yılından günümüze personel sayısı benzer şekilde yüzde 45 artarak, 5 milyon 249 bine çıkmış ancak personel harcamaları yani maaş ödemeleri dört puan azalarak yüzde 29.7’den yüzde 25.8’e düşmüş.”

‘ÜLKEYİ GETİRDİKLERİ DURUM’

Bakırlıoğlu, rakamların kamu çalışanlarının “pastadan aldığı payın” her geçen yıl azaldığını gösterdiğini vurguladı. Kamu personelinin bütçeden aldığı pay düşerken, faiz harcamalarının payının arttığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Ben ekonomistim diyenlerin ülkeyi getirdiği durum ne yazık ki bu” dedi. 2026 yılında bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artmasının öngörüldüğünü, ancak 2026 için hükümetin ilk teklifinin yüzde 10+6 olduğunu anımsatan Bakırlıoğlu, 2027’de de bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 12 artacağının tahmin edildiğini buna karşın memura verilen ilk teklifin sadece yüzde 4+4 olduğunu kaydetti. Kamu personeli her yıl biraz daha fakirleşirken, Türkiye’nin OECD verilerine göre yıllık kira enflasyonunda yüzde 78.95 ile birinci sırada yer aldığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Bize en yakın ülke olan Yunanistan’da oran sadece 11.29. Yurttaş çarşıya, pazara çıkmaya korkar hale geldi. Üstüne başına bir şey alamaz halde. İktidarın ve bürokratlarının tuzu kuru. Ballı maaşlar, huzur hakları. Olan gariban memura ve emeklimize oluyor” dedi.