Rantın sıradaki hedefi Myndos Antik Kenti: Muğla Büyükşehir Belediyesi, dava açıyor!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da 1'inci derecede SİT alanı olan Myndos Antik Kenti’ni yapılaşmaya açan Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararını yargıya taşıdı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Antik kentlerde yapılaşmanın önü açılır. Bu tür kararlara karşı mücadele edeceğiz." dedi

İZMİR / Cumhuriyet
09 Haziran 2022 Perşembe, 15:31
Rantın sıradaki hedefi Myndos Antik Kenti: Muğla Büyükşehir Belediyesi, dava açıyor!
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Myndos Antik Kenti'nin yayılım alanında kalan özel mülkiyete ait bölgelerde jeoradar ve sondaj çalışması yapılması kararına karşı hukuki mücadele başlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sonucunda antik kentin yayılım alanın yapılaşmaya açılabileceği değerlendirilirken, kararın emsal karar olması ve diğer 110 antik kentte de tarihi dokuya zararlar verilebileceği endişesiyle dava açıldı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulda burada herhangi bir çalışma yapılmaması için Koruma Kurulu Kararına “karşı oy” kullandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan değerlendirmede “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 658 sayılı ilke kararının (Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları) 1. Derece Arkeolojik Sitler bölümünde “bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağı” belirtilmesine rağmen,  arkeolojik potansiyelin tespitine yönelik 1. Derece arkeolojik sit alanda sondaj yapılmasına izin veren Kurul Kararı mevzuata aykırıdır” denildi.  

GÜRÜN: ANTİK KENLERDE YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILIR 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan jeoradar ve sondaj çalışması kararının risk teşkil ettiğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Bu karar Muğla İl genelinde tespiti yapılan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve 110 antik kent için “emsal”  olabilir. Antik kentlerde yapılaşxmanın önü açılır. Antik kentlerin topografyasıyla korunması gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu karara karşı hukuki mücadele şehrimizde bulunan önemli kültür miraslarından antik kentleri korumak ve tarihi dokuyu gelecek nesillere aktarmak adına bu tür kararlara karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

 


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