Ranzadan düşen Yasin bebek, yaşam savaşını kaybetti

Siirt’te bir hafta önce ranzadan düşüp beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin Nas, tedavi gördüğü hastanede önceki akşam yaşamını yitirdi.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 12:30
Ranzadan düşen Yasin bebek, yaşam savaşını kaybetti
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Afetevler Mahallesi'nde, bir sitedeki apartman dairesinde 16 aylık Yasin Nas, 20 Aralık’ta uyurken ranzadan düştü. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yasin bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

KURTARILAMADI

Yasin Nas, dün akşam saatlerinde yapılan bütün müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


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