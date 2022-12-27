Ranzadan düşen Yasin bebek, yaşam savaşını kaybetti
Siirt’te bir hafta önce ranzadan düşüp beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin Nas, tedavi gördüğü hastanede önceki akşam yaşamını yitirdi.
Afetevler Mahallesi'nde, bir sitedeki apartman dairesinde 16 aylık Yasin Nas, 20 Aralık’ta uyurken ranzadan düştü. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yasin bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
KURTARILAMADI
Yasin Nas, dün akşam saatlerinde yapılan bütün müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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