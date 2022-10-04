Samsun'da 16 yaşındaki çocuk ranzada ölü bulundu
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk evlerinde ranzaya asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bugün, 16 yaşındaki Sezgin Türkel evlerinde odasında ranzada asılı halde bulundu.
Ailesi tarafından ip kesilerek müdahale edilen çocuğun sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sezgin Türkel'in cansız bedeni savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma