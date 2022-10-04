Samsun'da 16 yaşındaki çocuk ranzada ölü bulundu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk evlerinde ranzaya asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
04 Ekim 2022 Salı, 15:49
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk ranzada ölü bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bugün, 16 yaşındaki Sezgin Türkel evlerinde odasında ranzada asılı halde bulundu.

Ailesi tarafından ip kesilerek müdahale edilen çocuğun sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sezgin Türkel'in cansız bedeni savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 



Samsun çocuk ölümü

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