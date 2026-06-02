Rapçi Aishe hayatını kaybetti: Ailesinden kahreden ihmal iddiası!

Türkçe rap ve alternatif R&B sahnesinin kendine özgü vokal tekniğiyle dikkat çeken genç isimlerinden Tuğçe Ayşe Güler, namıdiğer Aishe, yaşamını yitirdi. Genç sanatçının ani vefatı, müzik dünyasında ve geniş dinleyici kitlesinde büyük bir üzüntü yaratırken, ölümünün ardından dile getirilen tedavi sürecindeki ihmal iddiaları adli bir boyuta işaret etti.

ACI HABERİ KARDEŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Genç vokalistin vefat haberi, kendisine ait resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Sanatçının "AİSHESONG" kullanıcı adlı hesabından yapılan ilk paylaşımda kardeşinin, "Ben kardeşiyim ablam vefat etti. Başımız sağolsun" ifadelerini kullanmasıyla acı haber tescillenmiş oldu.









Ancak bu paylaşımın ardından ailenin sürece dair yaptığı detaylı açıklamalar, sağlık sistemindeki tanı ve tedavi süreçlerine yönelik ağır suçlamaları beraberinde getirdi.

"1 HAFTA BOYUNCA TEŞHİS KOYAMADILAR"

Sanatçının kardeşi tarafından yapılan ikinci paylaşımda, kulak enfeksiyonu ile başlayan sürecin adım adım ölüme nasıl götürdüğü iddialarla birlikte şu şekilde aktarıldı:

"Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, iyiydi ve taburcu olup eve geçti. Bu süreçte verilen kortizon tedavisi vasküliti (damar iltihabı) tetikledi. Kortizonu bir anda bıraktırdılar, acile gittik ama 'yan etkisi' diyerek gönderdiler. Tekrar fenalaşınca ikinci acilde yatış verdiler; 4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavi de görmedi.

Servisten sonra daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı. Ben en başından beri 'Behçet hastalığı' dememe rağmen 1 haftalık süreçte hiçbir şey yapılmadı. Romatoloji bölümü ancak ölümünden 1 gün önce tanı koyabildi fakat çok geçti. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu. Tamamen ihmal sonucu vefat etti."





AİSHE (TUĞÇE AYŞE GÜLER) KİMDİR?

Türkçe rap dünyasında melankolik anlatımı, sorgulayıcı sözleri ve melodik rap tarzıyla kısa sürede kemik bir dinleyici kitlesi edinen Aishe, janrın umut vaat eden kadın vokalleri arasında gösteriliyordu. Şarkılarında genellikle yalnızlık ve içsel sorgulamalar gibi evrensel temaları işleyen Tuğçe Ayşe Güler; dijital platformlarda büyük beğeni toplayan "Cennet", "Sakince", "Aşktan Bahset" ve "İki Yüz" gibi popüler alternatif yapımlarla tanınıyordu.