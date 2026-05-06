Rapçi Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis talebi

6.05.2026 15:00:00
Şarkıcı ve fenomen Aleyna Tutuş’un şikayeti üzerine eski erkek arkadaşı rapçi Vahap Canbay hakkında 'basit tehdit' ve 'ısrarlı takip' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Aleyna Tutuş’un eski erkek arkadaşı olan Vahap Canbay’ın, ilişkinin bitmesinin ardından kendisini müzik piyasasından sileceği, bir daha iş yaptırmayacağı ve şarkılarına telif attıracağı yönünde tehditlerde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Canbay’ın Tutuş’un açık ve net şekilde görüşmek istememesine rağmen çeşitli yollarla rahatsız ettiği, ortak tanıdıklar aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi.

'STÜDYO ÖNÜNDE BEKLEDİĞİ' İDDİASI

İddianamede, Canbay’ın 19 Mart 2026’da arkadaşlarıyla birlikte BMW marka bir araçla Tutuş’un çalışmak için gittiği Ümraniye Tatlısu Mahallesi’ndeki stüdyo önüne gelerek uzun süre beklediği aktarıldı. Canbay’ın, Tutuş ile 3 kişi aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı kaydedildi.

TANIKLARIN BEYANLARINA YER VERİLDİ

İddianamede, tanık Elmast Koç’un, Canbay’ın 'Eğer beni terk edersen seni müzik piyasasından silerim, şarkılarına telif attırırım, adını kimse hatırlamaz' şeklinde sözler söylediğini beyan ettiği belirtildi.

Tanık Bertin Yıldız’ın ise, Canbay’ın ayrılığı kabul edemediğini, farklı yerlerden müştekiye ulaşıp barışmak istediğini ve müzik piyasasından sileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu anlattığı ifade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Vahap Canbay’ın savunmasında, suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. 

Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay’dan şikâyetçi oldu: 'Hem kendini hem de beni öldüreceğini söyledi'
Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay’dan şikâyetçi oldu: 'Hem kendini hem de beni öldüreceğini söyledi' Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra eski sevgilisi Vahap Canbay hakkında suç duyurusunda bulundu. Kalaycıoğlu, tehdit, şantaj ve fiziksel şiddete uğradığını iddia etti.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntılar... Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Temizlikçi' ayrıntısı dikkat çekti!
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntılar... Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Temizlikçi' ayrıntısı dikkat çekti! İstanbul Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü saldırıya ilişkin soruşturmada, olayın tanığı rapçi Vahap Canbay’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Canbay’ın anlatımında “temizlikçi” ayrıntısı ve Aleyna Kalaycıoğlu’na ilişkin sözleri dikkat çekti.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ifadesi ortaya çıktı: 'Canbay kızıma şiddet uyguluyordu'
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ifadesi ortaya çıktı: 'Canbay kızıma şiddet uyguluyordu' İstanbul Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, kızının Vahap Canbay ile ilişkisi boyunca şiddet ve tehdit gördüğünü belirtti.