Rapçi Canbay 'Hedef bendim' demişti: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme

İstanbul'da Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda aynı araçta bulunan rapçi Vahap Canbay'ın, "Hedef bendim" diyerek aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişiden şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada karar çıktı.

Savcılık, Canbay'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eyleminin bulunmadığına hükmederek takipsizlik kararı verdi.

19 Mart'ta İstanbul'da meydana gelen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sırasında araçta olan rapçi Vahap Canbay, olaydan yara almadan kurtulmuştu. Yaşananların ardından Canbay; Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve diğer 5 şüpheli hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

"HEDEF BENDİM, KURŞUN ARKADAŞIMA İSABET ETTİ"

Canbay, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde saldırgan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun asıl hedefinin kendisi olduğunu iddia etti. Olay anında kurşunun yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini belirten ünlü rapçi, Kadayıfçıoğlu'nun kendisine yönelik cinayet eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını öne sürdü.

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktul Kundakçı'yı doğrudan hedef aldığı, müşteki Vahap Canbay'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirilebilecek herhangi bir somut eyleminin bulunmadığı tespit edildi.

10 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık kararını açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 'Kasten öldürme/yardım etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamaları kapsamında soruşturulan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli hakkında, müşteki Canbay'ın iddiaları yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verildi.