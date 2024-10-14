Raporların sanıkları aklamaya yönelik olduğu iddia ediliyor: Deprem davalarında ‘bilirkişi’ karmaşası

Yayınlanma: 14.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 04:00

Kayıp yakınları ve dava avukatları raporların sanıkları aklamaya ve suçu örtmeye yönelik olduğunu belirtirken bazı davalarda kamuoyu tepkisi sonrası heyetler davalardan çekildi. Bazı davalarda heyet hakkında soruşturma açıldı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde üçüncü duruşması görülen MCG Tower davasında, bilirkişi heyetinden bir üyenin duruşmadan 20 gün önce “Konu uzmanlık alanımın dışında” gerekçesiyle çekilme talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan raporların belirtilen duruşmalara yetişmemesi nedeniyle duruşmalarda da karar alınamıyor. Heyetler hakkında suç duyurusunda bulunan kayıp yakınları Cumhuriyet’e konuştu.

‘SANIKLARA YARAYACAK’

MCG Tower’da ailesini kaybeden Süheyl Sümbültepe, sürece “120 gündür ikinci bilirkişi raporunu bekliyoruz. Duruşmaya iki hafta kala bir bilirkişi çekilir mi? Bir gerekçe göstermeksizin dosyadan çekilmesi, avukatlarımızın maillerine cevap vermemesinin nedeni ne olabilir? Tek yaptıkları şey zaman kazanmak. Böyle giderse sonuç çıkana kadar 3-4 yıl geçecek ve sonuçtan bir tek sanıklar tatmin olacak” ifadelerini kullandı.

Dört kişiye mezar olan Saitbey Sitesi’nde eşini ve çocuğunu kaybeden Nevres Akkaya ise ilk raporda müteahhit dahil denetim firması, görevlileri ve şantiye şeflerinin asli kusurlu, kamu personellerinin de tali kusurlu bulunduğunu anımsattı. Akkaya, 2025’e ertelenen dava bu rapor üzerinden ilerlerken yeniden istenen bilirkişi raporunda yalnızca müteahhidin asli kusurlu gösterildiğini belirtti.

‘6 AYLIK BİR GECİKMEYE YOL AÇAR’

Ezgi Apartmanı’nda çocuğunu, gelinini ve torununu yitiren Nurgül Göksu ise tüm belgelere karşın ikinci bilirkişi raporunda “Kolon kesmek yıkıma neden olmamıştır” denildiğini belirtti. Savcılığın iki raporu çelişkili bulması üzerine yeni bir rapor istediğine değinen Göksu, “Bu skandal raporlar her bir dosyada en az 6 aylık bir gecikmeye mal olacak. Bunun anlamını benim gibi sevdikleri için adalet bekleyen, yasını tutmak için gün sayan insanlar bilir. Bu süreçte skandal raporlarla serbest bırakılan sanıklar bile oldu” dedi.