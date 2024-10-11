Hrant Dink davası karar için ertelendi: Son sözleri alınacak

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:30

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:30

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, tetikçi Ogün Samast tarafından gazete binası önünde katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden bozduğu davanın karar duruşması, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu. Sanıklar, iki gün süren bir önceki duruşmada mütalaaya karşı savunmalarını yapmıştı. Bugünkü duruşmada ise beyanları alınmayan sanıklar Muharrem Demirkale ile Yavuz Karakaya savunma yaptı.

UZAKTAN BAĞLANDIĞI İÇİN SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİ

Olay tarihinde Yüzbaşı olan tutuklu sanık Muharrem Demirkale, önceki duruşmada mahkemeye gelerek savunma yapmayı talep etmişti. Mahkeme, Demirkale'nin bu talebini kabul ederek, bugün yapılacak duruşma için Demirkale'nin Marmara Kapalı Cezaevine nakledilmesi için Elazığ Cezaevi'ne müzekkere yazmıştı. Bugünkü duruşmada ise Demirkale, güvenlik gerekçesiyle nakledilmeyerek SEGBİS ile bağlandı. Savunması sorulan Demirkale, masum olduğunu, bu nedenle mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın SEGBİS ile savunma yapabileceğine karar verdi. Demirkale ise huzurda savunma yapma konusunda ısrarcı olarak savunma yapmadı.

"BU DOSYA KUMPAS DOSYASIDIR"

O dönem Astsubay Kıdemli Başçavuş olan tutuklu sanık Yavuz Karakaya, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Tahliyemi talep ediyorum. Cinayete ilişkin bu zamana kadar hazırlanmış olan 30'a yakın raporda adım geçmemiştir. Dosyada suça iştirakıma ilişkin tek bir delil yoktur. Sıralı amirlerimden şikayetçiyim. Sahte deliller üretilmiştir. Bu dosya, kumpas dosyasıdır" dedi.

Sanık savunmalarının ardından sanıkların avukatları da mütalaaya karşı savunma yaptı. Avukatlar, müvekkilleri hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ve dosyada iddialara ilişkin delil bulunmadığını savunarak müvekkillerinin tahliye ve beraatlarını istediler.

SON SÖZLER ALINDIKTAN SONRA KARAR AÇIKLANACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da devamına hükmetti. Duruşma, sanıkların son sözlerinin alınarak kararın açıklanması için 10 Ocak 2025'e ertelendi.