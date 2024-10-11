Adnan Oktar'ın 'Güncel Yapılanma' davasına devam edildi: 'Tayyip hocam evime gider gelirdi'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:24

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:24

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu 'güncel yapılanması'na yönelik aralarında örgüt lideri Adnan Oktar’ın da bulunduğu 20 kişinin yargılanmasına, bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Adnan Oktar duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"TUTUKLANMAM İÇİN NEDEN YOK"

Tahliyesini talep eden Adnan Oktar, suçsuz olduğu savunarak, "Tutuklanacak bir konu yok. Masum genç kızlar. Kendi aralarında bağlantı içindeler. Hepsi birbirini seviyor. 'Neden bir aradasınız' diyorlar. Gasp yok, tehdit yok, şantaj yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Benim arkadaşlarım hiçbir suç işlemedi. Benim de tutuklanmam için neden yok. Tutuklanmamdaki tek gaye avukatlarla görüştürülmemem. Ben vatanını, milletini seven, Türkiye’nin iyiliği için hareket eden bir insanım" diye konuştu.

"TAYYİP HOCAM EVİME GİDER GELİRDİ"

Savunma yapan Adnan Oktar, suçsuz olduğunu söyleyerek, "Ak Parti'nin iktidara gelmesinde katkım var. Tayyip Hocam (Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan) evime gider gelirdi. Belediye başkanı olmaktan vazgeçti ben ikna ettim. Onun sağındaki solundaki kişiler benim arkadaşım. Cumhurbaşkanı benim aleyhimde tek kelime etmemiştir. Aynı şekilde Sayın Bahçeli de. Kendisi çok asil insan, gerçek Türk milliyetçisidir" dedi.

"MATERYALİST EĞİTİLEN GENÇLER MAHVEDİLİYOR"

Oktar, "Tutuklanacak bir konu da yok. Masum genç kızlar. Kendi aralarında bağlantı içindeler. Hepsi birbirini seviyor. 'Neden bir aradasınız' diyorlar. Gasp yok, tehdit yok, şantaj yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Benim arkadaşlarım hiçbir suç işlemedi. Darwinist, materyalist eğitilen gençler mahvediliyor. Ondan sonra cinayetler oluyor. Benim de tutuklanmam için neden yok. Tutuklanmamdaki tek gaye avukatlarla görüştürülmemem" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'DEKİ SAVAŞI DURDURABİLİRİM"

Türkiye'nin iyiliği için hareket eden bir insan olduğunu iddia eden Adnan Oktar, "Ben vatanını, milletini seven bir insanım. Filistin’de yaşananları ben durdurabilirim. 15 gün sürmez savaşı durdururum. Televizyonlarda gülen insan yok. Gençleri ben sevindirebilirim. Makam mevkii derdim yok" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDEN MAHKEMEYE GETİRİLECEK

Diğer sanıkların da beyanlarını alan mahkeme, Adnan Oktar'ın tutukluluk hali ile tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Heyet, Adnan Oktar'ın bir sonraki duruşmada mahkemede hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu Van Cezaevine müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.