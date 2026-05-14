Rasim Ozan Kütahyalı da aynı soruşturmadan gözaltına alınmıştı: Bahis operasyonunda döviz bürosu ve kuyumcuya kayyım atandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.
Aralarında AKP'ye yakınlığı ile bilinen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon çerçevesinde para akladığı belirlenen Kanarya Döviz Bürosu ile Güven Kuyumculuğa kayyım atandı.