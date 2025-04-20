Rasim Ozan Kütahyalı'dan AKP'li Osman Gökçek'e övgülerle veda: 'Çok yiğit bir dost'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 18:23

Güncelleme: 20.04.2025 - 18:27

'CHP'ye kayyum atanacak' iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltının ardından adli kontrol talebi ile serbest bırakılan yandaş Rasim Ozan Kütahyalı, AKP'li Osman Gökçek'in patronu olduğu Beyaz TV'de yayımlanan 'Beyaz Futbol' programına ara verdiğini duyurdu.

Kütahyalı, X hesabından Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve AKP Milletvekili Osman Gökçek ile yaptığı diyaloğu paylaştı.

"YAKIN TANIYANLAR İYİ BİLİR"

Kütahyalı, "Beyaz Futbol’a mola ricamı Osman Gökçek’e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek" ifadelerini kullandı.