Son Dakika... Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı

Son Dakika haberi... 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son Dakika... Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 20:48

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. 

Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde yakalandı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi. 

Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.


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