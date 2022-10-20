Rasim Rasim Ozan Kütahyalı Hürriyet'e yaptıkları operasyonu canlı yayında itiraf etti: 'O bendim...'
İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir canlı yayında Ertuğrul Özkök'e "Star Gazetesi’nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Orada temel gayemiz senin üzerine oynamaktı. Amacımız korkutmaydı" itirafında bulundu.
Tv100’de yayınlanan 'Cengiz ile Ahtapot' programına televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı ve eşi gazeteci Nagehan Alçı konuk oldu.
Semercioğlu ve Özkök'ün sorularını yanıtlayan Kütahyalı dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Kütahyalı, o dönem Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olan Özkök'ün "üzerine oynadıklarını" söyledi.
Özkök'ün "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna Rasim Ozan Kütahyalı "Sen genel yayın yönetmeniydin. Star Gazetesi’nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim" ifadelerini kullandı.
Kütahyalı şöyle devam etti:
"Orada temel gayemiz senin üzerine oynadık başta. Başka arkadaşlar da var da onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynadık başta. Zafer Mutlu da vardı. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim kem aletle biz kemalet arıyoruz. Yani bunlar yanlış, ya bunlar başka şey yöntemler. Yani insanın üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü."
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