Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet yetkilileri, “Gezi kalkışmasında Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargâhı yaptı” dememi istedi!
Yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, geçen günlerde bir programda Ali Koç ile tartışmıştı. Ardından Kütahyalı, Gezi Parkı protestoları sırasında "Koç Ailesi otellerinin karargah yapıldığını söylememi istediler" iddiasında bulundu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, "Gezi Parkı protestoları sırasında devlet yetkilileri Koç Ailesi otellerinin karargah yapıldığını söylememi istediler" iddiasında bulundu.
Katıldığı televizyon programında söylediklerini tekrar paylaşan Kütahyalı şunları söyledi:
- Devlet’in üst düzey yetkililerinden bana yayın esnasında gelen mesajları Koç Ailesi’nin de, bizim ailenin de çok iyi tanıdığı Aydın Doğan’a göstermeye hazırım. Aydın Bey yeddiemin olsun. 'Gezi kalkışmasında Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı' demem istendi mi?
1-DEVLET’in üst düzey yetkililerinden bana yayın esnasında gelen mesajları Koç Ailesi’nin de,bizim ailenin de çok iyi tanıdığı Aydın Doğan’a göstermeye hazırım. Aydın Bey yeddiemin olsun. “Gezi kalkışmasında Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı” demem istendi mi? https://t.co/ArWtg8HxHR— Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) May 28, 2022
- Devlet’in hangi üst düzey yetkililerinden bu telkin mesajlarının geldiğini bilseler Rahmi Koç’un da, Ömer Koç’un da suratı bembeyaz olur. Ailenin haşarı çocuğu Ali Koç’un suratı ne olur bilemem. Ben buna rağmen Devlet’i değil kalbimin sesini dinledim ve o sözleri söylemedim…
2- DEVLET’in hangi üst düzey yetkililerinden bu telkin mesajlarının geldiğini bilseler Rahmi Koç’un da, Ömer Koç’un da suratı bembeyaz olur. Ailenin haşarı çocuğu Ali Koç’un suratı ne olur bilemem. Ben buna rağmen DEVLET’i değil kalbimin sesini dinledim ve o sözleri söylemedim… https://t.co/ArWtg8HxHR— Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) May 28, 2022
NE OLMUŞTU?
Kütahyalı, geçen günlerde Beyaz TV'de Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tartışmıştı.
Ali Koç, program sırasında Kütahyalı'ya "Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin!" sözlerini kullanmıştı.
Kütahyalı'nın “2013-2016 yılları arasında bu FETÖ’yü bitiren en önemli 20 kişiden biriyim. FETÖ’nün bitirilmesi de başta bir medya operasyonudur. Ben o dönem medyada orkestra şefi gibiydim" sözleri üzerine Ali Koç da "Bu adamların bu kadar yerleşmesinde de öncülük eden isimlerden biriydiniz" suçlamasında bulunmuştu.
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