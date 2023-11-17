Rastgele ateş açıp sosyal medyada paylaşan 2 şüpheliye gözaltı

Osmaniye'de, rastgele havaya ateş açıp çevrede tedirginliğe neden oldukları anları sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şüpheli, silahlarıyla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:54
Rastgele ateş açıp sosyal medyada paylaşan 2 şüpheliye gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyede, Rauf Bey Mahallesi'nde rastgele havaya ateş açarak korku ve paniğe neden olan, bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen Ö.C.S. (18) ve M.A.T. (18) adreslerine düzenlenen baskınlarda yakalanıp gözaltına alındı. Adresteki aramada ise suç aleti ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 


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