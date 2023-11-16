'Çöp' tartışmasında silahlar ateşlendi!

Kağıthane'de binanın önüne çöp bırakan Ahmet T., komşuları tarafından uyarılınca tartışma çıktı. İki komşusu tarafından darbedilen Ahmet T., yanındaki silahı çıkararak art arda ateşledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki otomobilde hasar oluştu. Yaşanan tartışma ve silahla ateş açılması, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:39
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İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın önünde Salı akşam saatlerinde yaşanan tartışmada silahlar ateşlendi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evinden çıkan Ahmet T., elindeki çöp poşetlerini binanın önüne bıraktı. Binanın önüne çöp bırakıldığını gören iki komşu ise Ahmet T.'yi kapının önüne çöp bırakmaması konusunda uyardı. Çıkan tartışmada Uğurcan Y. ile Ercan Ö., komşuları Ahmet T.'yi darbetti.

KOMŞULARINA ATEŞ ETTİ!

Ahmet T., belindeki silahı çıkararak karşı tarafa art arda ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden iki otomobilde hasar oluştu.

Araya girenlerin yardımıyla kavga son buldu. Yaşanan kavga ve Ahmet T.'nin silahıyla ateş etmesi ise, binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.


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