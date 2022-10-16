Raylara düştü; tren 3 metre kala durduruldu

Ankara'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen 1 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İstasyona giriş yapan tren ise, kişinin düştüğü yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu.

DHA
16 Ekim 2022 Pazar, 11:47
Raylara düştü; tren 3 metre kala durduruldu
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Olay, sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan İstasyonu'nda meydana geldi. Kayaş yönüne gidecek treni peronda bekleyen 1 kişi, dengesini kaybedip raya düştü ve 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı.

Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti. Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla, düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu.

Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti.


Ankara Başkentray Sincan Ankara Tren Kazası

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