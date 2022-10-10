Adana'da demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla öldü
Adana'nın Seyhan ilçesinde, tren yolunun karşısına geçmeye çalışan Ümit Şengül (54), yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Adana'daki kaza, saat 08.00 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren yolunda meydana geldi. Rayın karşısına geçmek için demir yoluna inen Ümit Şengül'e, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şengül'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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