Reçeteli ilaç alıp satan şüpheli yakalandı

Adana’da antibiyotik, ağrı kesici ve cinsel içerikli reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayarak satan şüpheli yakalandı. Şüphelinin deposunda bin 314 kutu ilaç ele geçirildi.

Reçeteli ilaç alıp satan şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:19

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Abdülhamit R.’nin (44) reçeteye tabi ilaçları piyasadan toplayıp, el atından sattığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin Sarıyakup Mahallesi’ndeki deposuna baskın yapıldı. Yapılan baskında Abdülhamit R. yakalanırken, depoda ağrı kesici, antibiyotik ve cinsel içerikli reçeteye tabi bin 314 kutu ilaç ele geçirildi.


Etiketler: #Adana #Antibiyotik

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