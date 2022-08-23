‘Red Bull Dance Your Style’ yarışmasının ikinci durağı İzmir olacak

23 Ağustos 2022 Salı, 16:04

Red Bull Dance Your Style Türkiye kazananın, izleyicinin oylarıyla belirlendiği bir yarışma. Bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvuruların ardından gerçekleştirilen elemelerle devam ediyor. Dansçıların hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği ve Türkiye finalinin 10 Eylül’de Ankara’da yapılacağı yarışmanın ilk elemesi Antalya’da gerçekleştirilmişti. İkinci elemelerin adresi ise İzmir Karantina Parkı olarak belirlendi.

Kadın ve erkek dansçıların birlikte yarışacağı Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nin en iyi ismi Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak. Elemelerde deneyimli jürinin oylarının en iyi dansçıları finale taşıyacağı yarışmanın finalinde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.