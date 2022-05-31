Sergio Perez, Red Bull Racing ile yeni sözleşme imzaladı
Formula 1 takımlarından Red Bull Racing, Meksikalı pilot Sergio Perez ile 2024'e kadar yeni sözleşme imzaladı.
Formula 1'in Twitter hesabından paylaşılan haberde, Red Bull Racing'in Sergio Perez ile yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Meksikalı sürücü, 2024 yılına kadar Red Bull Racing adına yarışacak.
Formula 1'de geçen pazar günü koşulan sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'sini Perez kazanmıştı.
Monako Grand Prix'sinin ardından Sergio Perez 110 puanla pilotlar klasmanında üçüncü sırada yer alıyor.
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