Antalya’nın eski İYİ Parti İl Başkanı reddettiği bebeğin babası çıktı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:34

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:35

Antalya’da önceki dönem İYİ Parti Antalya İl Başkanı iş insanı Mehmet Başaran’ın, kendisinden 34 yaş küçük olan kadınla yaşadığı ‘yasak aşktan’ olduğu iddia edilen bebekle ilgili açılan dava sonuçlandı. Adli Tıp Raporu’nun ‘baba Başaran’ demesinin ardından, mahkeme de kararını verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, “Davalı Mehmet Başaran’ın, davaya konu çocuk D.M.Ş.’nin babası olduğunun tespiti ile aralarında soy bağının kurulmasına hükmün ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilmesine” denildi.

Elif Ş. adındaki bir kadın, 4 aylık hamile olduğunu ve bebeği aldırması için Mehmet Başaran’ın baskı yaptığını iddia ederek 11 Aralık 2022’de jandarmaya başvurmuştu. Elif Ş. jandarmaya verdiği ifadesinde Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirterek, 4 aylık hamile olduğunu söylemiş ve tehdit edildiğini ileri sürmüştü. Bunu üzerine Başaran, olayın komplo olduğunu iddia ederek İYİ Parti bin meclis üyesi ve Elif Ş. hakkında şikayetçi olup 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Sosyal medyada yankı uyandıran haberin ardından Başaran da bir açıklama yapmış ve suçlamaları reddetmişti. Başaran yaptığı yazılı açıklamada, “Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma istinat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak olan her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya-yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm” sözlerine yer vermişti.

SONUÇ AÇIKLAMASI GİBİ ÇIKMADI

Açıklama yapmasına rağmen zor durumda kalan Mehmet Başaran, “Her zaman olduğu gibi İYİ Parti’nin neferi olacağım değişmez bir gerçektir. Bu soruşturmaların sonucunda aklandığım zaman aktif siyasetime devam edeceğim. Bu süreçte bağımsız Türk yargısından dileğim azami süratle bu soruşturmanın sonlandırılmasıdır” demişti. Başaran, Milletvekili Aday Adayı da olmuştu.

ÖNCE DAVAYI KAYBETTİ

Elif Ş. adındaki sevgilisinin yaptığı başvuru ile ‘yasak aşkı’ ortaya çıkan Mehmet Başaran, ‘komplo-itibar suikastı’ olarak adlandırdığı olayın kaynağını o dönem İYİ Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz’ı ve onunla işbirliği yapan Elif Ş.’yi gösterip davacı olmuştu. Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ‘şantaj’ davası 11 Mart 2024’de sona erdi. Başaran’ın iddialarının asılsız olduğunun kanıtlandığı dava sonunda Kamil Korkmaz ve Elif Ş. hakkında beraat kararı verildi.

BABA OLDUĞU KANITLANDI

Yasak aşkını ve birlikte yaşadığı Elif Ş.’den olan kız bebeğini reddeden işadamı ve siyasetçi Mehmet Başaran, kaybettiği ‘şantaj’ davasından sonra ikinci şoku Adli Tıp Raporu ile yaşadı. Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA incelemeleri sonunda Başaran ve bebek D.M.Ş.’den alınan örnekler birebir uyumlu çıktı. 3 Nisan 2024 tarihinde hazırlanan rapora göre Mehmet Başaran’ın, D.M.Ş.’nin “yüzde 99.99 babası olabileceği” belirtildi.

Antalya 4. Aile Mahkemesi’nde görülen ‘Babalık davası’ sonuçlandı

Mahkeme gerekçeli kararında, Mehmet Başaran’ın DNA testi sonucuna göre küçük D.M.Ş.’nin babası olduğunu belirtti.

Mahkemenin iki sayfadan oluşan gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

“Mahkememizde görülmekte bulunan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, davacı vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; davanın kabulü ile, küçük D.M.Ş.’nin davalının çocuğu olduğunun tespiti ile küçük ile davalı arasında soybağı kurulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İzmir Adli Tıp Kurumu’na, davalının DNA profillerinin çıkartılarak küçüğün biyolojik babasının davalı Mehmet Başaran olup olmadığına ilişkin rapor düzenlenmesi için yazı yazılmıştır. İzmir Adli Tıp Kurumunun adli tıp raporunda özetle; küçük D.M.Ş.’ye ait DNA profili ile ihbar olunan anne Elif Ş. ve davalı Mehmet Başaran adlı şahıslara ait DNA profillerinin karşılaştırmasının yapıldığı, elde edilen sonuçlara göre Mehmet Başaran adlı şahsın yüzde 99,99 ihtimalle D.M.Ş.’nin biyolojik babası olabileceğinin tespit edildiği bildirilmiştir. Dava, babalık davası olup, alınan ATK raporunda davalının davaya konu çocuğun babası olduğunun tespit edildiği, raporun tıbbi veriler esas alınarak düzenlenmiş olması nedeniyle denetime elverişli olduğu ve yeniden rapor alınmasının dosyaya bir yenilik katmayacağı değerlendirilmekle mevcut ATK raporu doğrultusunda dava ispatlandığından davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacının davasının kabulü ile davalı Mehmet Başaran’ın, davaya konu çocuk D.M.Ş.’nin babası olduğunun tespiti ile aralarında soy bağının kurulmasına hükmün ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilmesine.”

GEREKÇELİ KARAR ÇIKTI

DNA raporu ile Mehmet Başaran’ın biyolojik babası olduğu kanıtlanan küçük D.M.Ş.’nin avukatı Ekin Özmen, davanın 2023 yılında açıldığını ve daha önceden çocuk ile Mehmet Başaran arasında ’Soy Bağı’ kurulmadığını belirterek, "Daha öncesinde Mehmet bey ile çocuk arasında soy bağı kurulmamıştı. Bu sebeple çocuğun mağduriyeti vardı. Annelik soyadını kullanmaya devam ediyordu. Çocukla ile anne arasında ki çıkar çatışmasından dolayı öncelikle temsil kayyumu atanması gerekti. Bununla ilgili bir başvuru yaptık. Bu başvurumuz onaylandıktan sonra babalık davamızı açtık. Süreç yaklaşık 2 ay önce son buldu. gerekçeli kararımız çıktı. Bize tebliğ edildi. DNA raporu sonucunda babanın Mehmet Başaran olduğu kesinleşmiş oldu" dedi.

"2 FARKLI DNA RAPORU İLE KANITLADI''

Dosya’nın İstinaf ve Yargıtay aşamalarına gidebileceğini, henüz kesinleşmediğinin altını çizen Özmen, "Resmi kurumdan alınan DNA raporunda da baba ile çocuk arasında soy bağı kurulmasına karar verildi. Bu noktadan sonra zaten baştan beri iddiamız aynıydı. Babanın Mehmet Başaran olduğu yönünde iddiamız vardı, kanıtlamış olduk. Celse arasında resmi kurumdan DNA raporu alınmasına karar verildikten sonra özel bir kurumdan da DNA raporu alınmıştır. Buna rağmen baba hiçbir şekilde maddi ve manevi sorumluluk almadı. Bu konuda ret oldu, bu sebeple hukuk mücadelemiz devam edecek. Umuyorum ki karar kesinleştikten sonrada çocuk ile baba arasında da soy bağı kurulacaktır. İstinaf ve Yargıtay sürecinin ardından karar kesinleşecek. Çocuk Mehmet Başaran’ın soy ismini alacak, aynı zamanda miras haklarından, velayet haklarından, nafaka haklarında da yararlanabilecek. Biz hukuk mücadelemizi verdik kazandık. Çocuk adına da süreç adına da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan telefonla ulaşılan önceki dönem İYİ Parti Antalya İl Başkanı iş insanı Mehmet Başaran, daha önceki açıklamalarının arkasında olduğunu, kendisine kurulan siyasi kumpas nedeniyle sürecin bu şekilde işlediğini söyledi.