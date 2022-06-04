Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Ünver hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi Alaybey kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Konak'tan Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Gökhan Ünver (33) idaresindeki 20 ABY 150 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökhan Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ünver'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Caddesi ve Altınyol'da uzun araç kuyrukları oluştu.
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