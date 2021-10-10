Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi öldü, 4 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00. 30 sıralarında Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kahveler mevkisinden Bucak'a giden 32 DT 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin altındaki refüje çarptı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan 1,5 yaşındaki Belinay Alakaş ve Dudu Topal (50) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Topal (23), Berra Altınok (7), Türker Altınok (36) ve Tuğçe Altınok'un (29) sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
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