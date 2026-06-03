Reha Muhtar'ın ölüm nedeni belli oldu

Türk televizyon haberciliğinin bir dönemine damga vuran, kendine has sunum tarzı ve gerçekleştirdiği programlarla hafızalara kazınan ünlü gazeteci Reha Muhtar, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından taziye mesajları çığ gibi büyürken, tedavi gördüğü hastane ünlü habercinin ölüm nedenini kamuoyuyla paylaştı.

YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, 28 Mayıs 2026 tarihinde Bodrum'da rahatsızlanan Reha Muhtar, acil koduyla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk incelemelerin ardından 'kalp yetmezliği' teşhisi konulan ve genel yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ünlü televizyoncu, gece yarısı hayata gözlerini yumdu.

HASTANE BAŞHEKİMİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Reha Muhtar’ın vefatının ardından yazılı bir açıklama yaparak klinik süreci ve ölüm nedenini detaylandırdı. Muhtar'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Dr. Görgülü, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."