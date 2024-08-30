Reha Muhtar'dan kötü haber: Yeniden entübe edildi

Merdivenden düştüğü için günlerdir hastanede tedavi edilen ve durumu stabil olduğu için uyandırılan Reha Muhtar, solunum sıkıntısı yaşadığı için yeniden entübe edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:14
Reha Muhtar'dan kötü haber: Yeniden entübe edildi
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Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düşerek hastane kaldırılmış ve entübe edilmişti. 

Durumu stabil olduğu için uyandırılan Muhtar'dan kötü haber geldi.

SOLUNUM SIKINTISI YAŞADI, ENTÜBE EDİLDİ

Halk TV'de yer alan habere göre, doktorlar genel durumu iyiye giden Reha Muhtar'ı uyandırarak yürütmek istedi. 

Yaşanacak sıkıntıdan dolayı endişe eden doktorlar, solunum sıkıntısı yaşayan ünlü ismi yeniden entübe etti. Reha Muhtar, geçtiğimiz gün uyandırılmış ve konuşmaya başlamıştı. 

Uyanır uyanmaz kızı ve oğlunu soran ünlü isim, çocuklarıyla görüştürülmüştü.


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