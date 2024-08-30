Reha Muhtar'dan kötü haber: Yeniden entübe edildi
Merdivenden düştüğü için günlerdir hastanede tedavi edilen ve durumu stabil olduğu için uyandırılan Reha Muhtar, solunum sıkıntısı yaşadığı için yeniden entübe edildi.
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düşerek hastane kaldırılmış ve entübe edilmişti.
Durumu stabil olduğu için uyandırılan Muhtar'dan kötü haber geldi.
SOLUNUM SIKINTISI YAŞADI, ENTÜBE EDİLDİ
Halk TV'de yer alan habere göre, doktorlar genel durumu iyiye giden Reha Muhtar'ı uyandırarak yürütmek istedi.
Yaşanacak sıkıntıdan dolayı endişe eden doktorlar, solunum sıkıntısı yaşayan ünlü ismi yeniden entübe etti. Reha Muhtar, geçtiğimiz gün uyandırılmış ve konuşmaya başlamıştı.
Uyanır uyanmaz kızı ve oğlunu soran ünlü isim, çocuklarıyla görüştürülmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilruba tahliye edildi, annesi Cumhuriyet'e konuştu
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- 30 Ağustos kutlamalarına 'tasarruf' engeli
- Tepki gösterenlere de hakaretler yağdırdı!
- Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi!
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- AKP’ye geçen ‘muhalif’ vekilin borçları
- Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı!
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı!