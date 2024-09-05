Reha Muhtar'ın sağlık durumu açıklandı: Doktorlardan son durum raporu
Reha Muhtar’ın sağlık durumu hakkında son bilgiler geldi. Evde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda olan 65 yaşındaki Muhtar’ın durumu iyiye gidiyor.
Bir döneme damga vuran ünlü spiker ve sunucu Reha Muhtar’ın sağlık durumu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Geçen haftalarda evinde geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma alınan 65 yaşındaki Muhtar’ın sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.
SAĞLIĞI İYİYE GIDIYOR
Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ciddi şekilde yaralanmıştı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Muhtar, yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.
Son gelen bilgilere göre, Muhtar’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Ciğerlerinde yaşanan rahatsızlığın azaldığı belirtilirken, tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında evinde yaşadığı kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. İlk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Muhtar’ın sağlık durumu merakla takip ediliyor.
Yetkililer, ünlü sunucunun tedavi sürecinin yakından izlendiğini ve durumunun stabil olduğunu ifade etti.
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