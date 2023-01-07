Reina saldırısına benzer bir eylem tasarlayan IŞİD'li 2 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:43

Güncelleme: 07.01.2023 - 17:43

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu, silahlı terör örgütü IŞİD'in Afganistan kolundan “Abu Maymuna” kod adlı Tacikistan uyruklu bir teröristin, sosyal medya hesaplarından; propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Paylaşımlarında “kâfir” olarak nitelendirdiği ülkelere karşı saldırı talimatı veren ve Türkiye’yi de sözde “kâfir” ülke olarak hedef gösteren, patlayıcı uzmanı olan ve patlayıcı yapımını başka örgüt üyelerine de aktaran “Abu Maymuna” kod isimli teröristin K.Z.I. olduğu belirlendi. Hücre üyesinin birlikte hareket ettiği iş birlikçisi Özbekistan uyruklu A.M.’yla birlikte 6 yıl önce İstanbul Ortaköy’de Reina adlı eğlence mekanına yönelik düzenlenen saldırının benzeri bir eylemin hazırlığında oldukları belirtildi.

TEKERİNE ATEŞ EDİLEREK DURDURULDU

Söz konusu 2 şüphelinin izini süren güvenlik ve istihbarat birimleri, 31 Aralık 2022 tarihinde, Başakşehir ilçesinde şüphelileri takibe aldı. Zanlılar, araçlarıyla birlikte kontrol altına alınmak istenirken, tedirgin halde kaçmaya başladı. Emniyet kuvvetleri tarafından takibe alınan 2 terörist, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Kaçan IŞİD üyelerinin içinde bulunduğu araç, tekerleğine ateş edilerek durduruldu. Araç içerisinde bulunan ve yılbaşı günü eylem hazırlığında olduğu anlaşılan K.Z.I. ve A.M. isimli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. IŞİD'in Afganistan kolu Horasan grubunda faaliyet gösterdiği ve örgüt üyelerine bomba eğitimi verdiği belirlenen “Abu Maymuna” kod adlı Tacikistan kökenli terör şüphelisi K.Z.I., 4 Ocak’ta çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Aynı operasyon yakalanan Özbek asıllı A.M. hakkında ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.