Rekabet Kurulu'ndan Haribo hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Haribo hakkında soruşturma

23.03.2026 11:41:00
Haber Merkezi
Rekabet Kurulu'ndan Haribo hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, Haribo'ya soruşturma açtı. Kurul, Haribo'nun pazarda rakiplerini dışlayıcı nitelikte davranışlar sergileyip sergilemediğini soruşturacak.

Rekabet Kurulu, Haribo hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu’nun (RK) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, atıştırmalık ürünler grubunun önde gelen markalarından Haribo’nun yumuşak şeker pazarındaki uygulamaları mercek altına alındı.

Yüksek pazar payıyla lider konumda bulunan şirket hakkında yürütülen ön araştırmada, rakiplerin pazardan dışlanmasına yol açabilecek eylemlere ilişkin ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

DETAYLI İNCELENECEK

Açıklamada, söz konusu bulgular doğrultusunda Haribo hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında şirketin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

