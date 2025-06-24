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Rekabet Kurumu, Kariyer.net hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, Kariyer.net hakkında soruşturma başlattı

24.06.2025 11:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rekabet Kurumu, Kariyer.net hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında, veri birleştirme, agresif fiyatlama ve yoğun reklam harcamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu platform hakkında soruşturma başlattı.

HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANIP KULLANMADIĞI...

Soruşturmada, çevrim içi iş ilanı platformu "Kariyer.net"in, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "işinolsun.com" platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları aracılığıyla, hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

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