Rekabet Kurumu'nun soruşturduğu 23 zincir market için sözlü savunma hazırlanıyor
Ürünlerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, rekabet ilkelerini ihlal edip etmedikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 23 zincir market 22 Mart’ta sözlü savunma yapacak. Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, dilekçeyle 15 Mart'a kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekiyor.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
TOPLANTI 22 MART'TA ÇEVİRİM İÇİ YAPILACAK
23 zincir marketin 22 Mart’ta yapacağı sözlü savunma kapsamında Rekabet Kurumu duyuru yayınladı. Duyuruda gıda ticareti yapan zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği bildirildi. Söz konusu toplantı 22 Mart'ta saat 10.30'da çevirim içi yapılacak.
TOPLANTIYA KATILMAK İSTEYENLER 15 MART'A KADAR BAŞVURABİLECEK
Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Mart'a kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekiyor.
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