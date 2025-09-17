Reklam panosu tepki çekti: Naci Görür'den 'Taş Yapı' açıklaması

Şişli'de deprem toplanma alanı ilan edilen bir yere inşaat yaptığı belirtilen Taş Yapı'nın reklam panolarında yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür yer aldı.

Okmeydanı Halkevi, deprem bilimci Naci Görür’ün Taş Yapı sponsorluğunda gerçekleştireceği deprem etkinliğine dair açık bir mektup yayımladı. Halkevciler, Şişli’de deprem toplanma alanına Taş Yapı tarafından inşa edilen 72 katlı rezidans kent suçu olduğunu, Taş Yapı sponsorluğunda deprem etkinliği yapmanın bilime karşı tutarsızlık ve çelişki olduğunu söyledi.

Şişli'nin "Kanal İstanbul'u" olarak bilinen proje, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından hız kazanmıştı.

NACİ GÖRÜR: UCUZ KAHRAMANLARA İHTİYAÇ YOK

Yer bilimci Görür, kendisine yönelik eleştirilere X hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Görür, şunları yazdı:

"Bazı kendini bilmezler, insana sevgi ve hizmet duygusundan yoksun insanlar, yalan yanlış yazarak Taş Yapının reklam yüzü olduğumu söylüyorlar. Hiç ilgim yok, düne kadar tanımazdım bile. Ben insanı, sever ve sayarım. İnsanlara düşmanca yaklaşmam. Bana göre her insan kutsaldır. Nitekim Şişli’de “Çocuklar için deprem farkındalığı “ konusu açılınca ilgilendi. Çok sayıda deprem kitapları, defterler, boyalı kalem ve deprem çantası alıp dağıtacağını, konuşma için yer tahsisi ve duyuru yapacağını söyledi ve deprem farkındalığı için hiç bir şey beklemeden destek olacağını söyledi. Biz de teşekkür ettik. Mesele bu kadar. İnsan sevgisi olmayan, düşmanlık duygusu içinde kıvranan kötü insanlar yalan yanlış bu işi karıştırıyorlar. Bana ne kim nereye ne yapmış, ne zaman yapmış, devletin işi. Resmi organlar ne yapmış bilemem. Bizim işimiz insanlarımız ölmesin. Deprem dirençli kentler oluşturalım. Ucuz kahramanlara ihtiyaç yok. Sevgiyle"