Rektör 10 farklı görevi yürütüyordu: Ardahan Üniversitesi'ne sadece 204 öğrenci yerleşti

26 Eylül 2021 Pazar, 16:06

Ardahan Üniversitesi'nin 635 kontenjan için sadece 204 öğrencinin yerleştirilmesi ile yüzde 32.13 oranında doluluğa sahip olması Ardahanlılar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in rektörlük görevinin yanı sıra dekanlık, enstitü müdürlüğü ve koordinatörlük gibi 10 farkı görevi aynı ayda yürütmesi tepki toplamıştı.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, söz konusu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret almadığını ve almasının da mümkün olmadığını söylemişti.

Prof. Dr. Biber, bu görevlerin birçoğunun rektör olarak alt görevleri olduğunu anlatarak şunları söyledi: