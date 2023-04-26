Rektör Hotar’ın “adrese teslim” ataması Meclis gündeminde

Yayınlanma: 26.04.2023 - 10:47

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:55

İsmi bir çok usulsüzlükler ile anılan ve mahkeme tarafından “soruşturulması” talep edilen eski AKP milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar bu kez de “adrese teslim” ilanla Meclis gündeminde.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 08.12.2022 tarihinde 32037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait akademik kadro ilanları arasında yer alan İşletme Fakültesi Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalı’na açılan ‘profesör’ kadrosu için “turizmde kalite ve akreditasyon alanlarında çalışmaları olmak” kriterinin belirlenmesini ve Olgun Çiçek’in bu kadroya atanmasını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordu.

Soru önergesinde “İlanın profesör olarak atanma yeterliliği bulunmadığı yönünde kuvvetli şüphe bulunan ve o dönem Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda bulunan Olgun Çiçek isimli akademik personel için çıkarıldığını” aktaran Sertel, “İlana yalnızca bir kişi için çıkarıldığı, tek bir kişinin başvurabildiği ve yine aynı kişinin kadroya atandığı anlaşılmıştır” dedi.

ADRESE TESLİM KAÇ ATAMA YAPILDI?

Soru önergesinde ilanın doçent kadrosuna bile atanma yeterliliği bulunmadığı halde profesör kadrosuna atanan Dr. Öğretim Üyesi Olgun Çiçek için çıkarılıp çıkarılmadığını ve iddiaları soran Sertel, “adrese teslim” kaç atama yapıldığının yanıtını talep etti.

Çiçek’in “doçentlik kadro şartlarını” karşılayıp karşılamadığını soran Atila Sertel şu soruların yanıtlarını talep etti:

“Üniversitelerarası Kurul’dan “doçent” unvanı almış mıdır?

Birleşik Arap Emirliği’nde aldığını beyan edilen doçentliğin denkliği var mıdır?

Profesör atanmak için zorunlu olan, “doçent unvanı ile asgari 5 (beş) yıllık hizmetini” tamamlamış mıdır?”

“NEDEN DERSLERE GİRMİYOR?”

AKP’li rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar tarafından kurum dışından getirilerek aynı zamanda Dış İlişkiler Koordinatörü olarak atanan Olgun Çiçek’in üniversitenin resmi açık erişim sayfasından 2022-2023 Güz Dönemi ve 2022-2023 Bahar Dönemi boyunca da zorunlu ders görevlerini dahi yerine getirmediği görüldü. Atila Sertel, Çiçek’in haftalık 10 saat asgari ders verme yükümlülüğünü yerine getirmemesine rağmen maaş aldığı, hukuka ve yükseköğretim mevzuatına aykırı olduğu bilinen bu uygulamanın Sayıştay denetimine rağmen bilerek devam edildiği iddialarını da sordu. Çiçek’in Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Özgeçmiş sistemlerine gerçeğe aykırı yayın bilgileri girdiği ve bunları atama/yükseltme başvurularında kullandığı iddiasını da dile getiren CHP’li vekil, Çiçek hakkındaki kadro talebinin Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığından İşletme Fakültesi Dekanlığına, dekanlıktan ise Üniversite Senatosuna nasıl gönderildiği, neden ve nasıl onaylandığını sordu.

YÖK’ÜN TALİMATINA NEDEN UYULMUYOR?

Çiçek hakkındaki iddiaları bir bir soran Atila Sertel, atama ve yükseltme başvurularında kullanılan yayın dosyalarının kopyası alınmadan iade edildiği söylentilerinin doğruluğunu Bakan Özer’e sordu. YÖK tarafından belirlenen kurallara ve alınan kararlara neden uyulmadığı, kişiye özel olduğu açıkça ortada olan “turizmde kalite ve akreditasyon alanlarında çalışmaları olmak” niteliği yazılı adrese teslim bir ilanın yine bizzat YÖK tarafından neden onaylandığının yanıtını talep eden CHP İzmir Milletvekili, “Akademik çalışmalarının ve özgeçmişinin yeterliliği, doçent olup olmadığı, profesörlük için asgari 5 (beş) yıl hizmet edip etmediği meçhul olan Olgun Çiçek’in mevzuata aykırı şekilde hızla “kişiye özel” ve “adrese teslim” bir ilanla yükseltilmesinin ardında hangi gerekçe ve saikler vardır?” diye sordu.

Öte yandan Olgun Çiçek, KKTC’de çalıştığı dönemde de birçok usulsüzlükle gündeme gelmişti.