YÖK Başkanı, Hotar’ın işten attığı akademisyene 5 ay sonra ‘acele’ yanıt verdi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:29

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:36

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iş akdi feshedilen akademisyen Doç. Dr. Çağdaş Cengiz’in dilekçelerine 5 ay sonra ‘acele’ ibaresiyle yanıt verdi. Hukuksuz uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen AKP eski milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar tarafından yıllarca eğitim vermesi engellenen ve ardından da iş akdi feshedilen Doc. Dr. Cengiz’in hukuk mücadelesi sürüyor.

“BASIN ARACILIĞIYLA HABERLEŞİYORUZ”

Cengiz’in yaklaşık beş ay önce YÖK’e gönderdiği dilekçeye yasal süre geçtikten sonra ve iş akdi feshedildikten sonra cevap geldi. Özvar'a hitaben bir açık mektup kaleme aldığını dile getiren akademisyen, “YÖK, konusu itibariyle oldukça önemli dilekçelerime, bilgi edinme taleplerime, üstelik üst organ Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'nun (BEDK) ara kararına rağmen aylardır yanıt vermemiş, hareketsiz kalmıştı. Bununla birlikte hakkımda kamuoyuna yansıyan haberler sonrası YÖK bir anda harekete geçerek eski başvurularıma dönüş yapmaya başladı. Görünen o ki, YÖK ile basın aracılığı ile daha verimli bir şekilde haberleşiyoruz. Haberleri daha bir hızla okuyor olmalılar ki, kamu çalışanı olduğum dönemde yazdığım dilekçelere işsiz kaldıktan sonra şimdi yeni yeni cevaplar gelmeye başladı. Bunun üzerine ben de bir mektup kaleme aldım. 5 aydır dönülmeyen evraklara, süreç kamuoyuna yansıdıktan 5 gün sonra cevap verilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu arada asıl bilgi edinme gereksinimi olan tarafın ben değil, YÖK olduğu anlaşılıyor. Bu vesileyle YÖK başkanı, Hukuk Müşaviri ve Denetleme Kurulu'na bazı konuları hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

ÖZVAR’A AÇIK MEKTUP

Doc. Dr. Cengiz’in YÖN Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a yazdığı açık mektup şu şekilde:

“11-12 Kasım 2022 tarihli başvurularıma 29 Mart 2023’te vermiş olduğunuz yanıtı 2 Nisan 2023'te teslim aldım. Öncelikle bilmenizi isterim, iş akdim ülke gereklerine, gerçeklerine ve hukuka aykırı olarak ‘rektörünüz’ Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar tarafından keyfi bir şekilde feshedildi. Yani başvurularıma cevap vermekte biraz geç kaldınız. Anlaşılan, maruz kaldığım yargı kararıyla ispatlı hukuksuzluklar hakkında basında çıkan haberler nedeniyle kamuoyu vicdanı zedelendiği için veya avukatlarım şüphelileri cezasız bırakan YÖK'ün bizzat bundan sorumlu olduğunu vurguladığı için Hukuk Müşavirliğinizce apar topar “ACELE” ibareli bir üst yazı çıkarttınız. Böylece Temmuz 2022’den bu yana peşinde olduğumuz adli/idari konularda, süreçlerini günü geldiğinde ayrıca inceleyeceğimiz üzere, nihayet bilgi edindik. Bu kadar ‘acele’ etmenize gerek yoktu. Yine de teşekkür ederim.

Başvurumla ilgili tarafıma 5 ay sonra yolladığınız yazı hakkında Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu tarafından zaten bir ara karar alınmıştı. Bu nedenle konu hakkında benimle birlikte sanıyorum BEDK’ya da ivedilikle bilgi vermeniz gerekmekte. Anlaşılan, bana ulaşan yazıdaki bilgileri onlara vermemişsiniz. Daha doğrusu başvurum ile ilgili olarak ‘’bizde böyle bir başvuru yok’’ demişsiniz. Bu bilginin kaynağı sağlam, dikkate alın isterim. Siz bu bilgiyi devletin bilgi ve belge temininden sorumlu en üst makamına vermediğiniz için onlar da bu hususta bir ara karar alıp bana gönderdiler. Dediğim gibi, dilerseniz ben size bu hususta detay bilgi verebilirim. Bununla birlikte şüpheliler hakkında Başkanlığınıza yollanan soruşturma açılması talepli başvurunun akıbeti nedir diye CİMER üzerinden yaptığımız bilgi edinme başvurusunu, gereği için, yine sistem üzerinden bizzat şüpheli olan şahıslara, yani bizzat Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar'a yolladınız mı, yollamadınız mı?

Gönderdiğiniz yazıda, DEÜ’de görevlendirileceğim birim hakkındaki bir diğer başvurunun da hala inceleme sürecinde olduğunu belirtmişsiniz. Oldu ya, süreç lehime sonuçlanırsa ne ve nasıl yapacaksınız? Zira siz, lehime çıkan yargı kararlarındaki sorumluları ve Savcılığın hakkında işlem başlattığı şüphelileri içeren o başvuruları beklettiğiniz için bizzat aynı şüpheliler tarafından işten atıldım. Şimdi hakkımda nasıl ve hangi dayanakla görevlendirme kararı alacaksınız? İşsizken beni nereye görevlendireceksiniz, bakkala mı? Geç gelen adalet, adalet değildir diye boşuna dememişler.

Mademki buradan dilekçeler ile olduğundan daha hızlı haberleşebiliyoruz, yeri gelmişken sürüncemede bıraktığınız başkaca dosyalar hakkında size hatırlatmada bulunayım. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, benim gibi mahkemelerde galip gelen, fakat hileli yollarla mağlup edilmeye çalışılan birçok bilim insanı var. Önceki demeçlerimde yer verdim onlara. Hatta onlardan bazıları, ki bilim dünyasının tanınmış yetkin hocaları idiler ve hak mücadeleleri sürerken düşüncem o ki, uğradıkları eziyete koşut sağlıklarını, derken yaşamlarını yitirdiler. İşte bu yüzden medyadaki haberler üzerinden hareket etmek yerine medyaya konu olmadan önce makamınıza gelen adli/idari evrakları bir okuyun derim. Benden ve onlardan gelen yazıları okumuş olsanız inanın medyada ben ve benim gibilerle ilgili çıkacak haberler bilim ve yükseköğretim alanında yüz güldüren türden olacaktır. Siz yine de o yazıları okuyun ve dileğim o ki, okumakla da kalmayın. Onlarca kişi tarafından yapılan başvurular neticesinde Cumhuriyet Savcılarından size sevk edilen şüphelilerin, adeta örgütlü bir yapı gibi neden hep aynı kişiler olduğu üzerine kafa yorun. Bunca dosyaya, yargı kararına ve kanıta rağmen sürüncemede bırakılan ya da kapatılan dosyalar ve sorumlular hakkındaki ihmali idari işlemlerin ceza hukukundaki karşılığı nedir, mevzuatı dikkatlice bir inceleyin derim.

Adalet beklentisine bir yanıt üretmeniz sorumluluğunuz ve ödevinizdir. Bunu fıkra gibi gerekçelerle, salt hakkını aramak için dava açtı diye veya yargı sürecini kazandı diye başka bilim emekçilerinin de işine son verilmeden önce yapmanızı öneririm.”