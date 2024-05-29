Rektör Kök’ün baskıları öğrencileri yıldırmadı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:57

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:57

ODTÜ’nün atanmış rektörü Verşan Kök, geleneksel 35. Bahar Şenliği’nin Devrim Stadyumu’nda olmasını yasakladı. Geleneklerine sahip çıkmak isteyen öğrenciler rektörlük önünde 11 gün süren bir direniş başlattı. Rektör Kök; milletvekilleri, Çankaya Belediyesi ve akademisyenler başta olmak üzere birçok kesimden destek alan öğrencilerin taleplerini dikkate almadı. Bunun üzerine, kendi şenliklerini kendilerinin öreceklerini duyuran ODTÜ öğrencileri alternatif şenlik hazırlıklarına başladı. Öğrencilerin çabalarıyla hazırlanan şenlik, bugün Geleneksel Devrim Yürüyüşü ile başlayacak. Açıklanan programa göre 3 gün sürecek olan şenlikte Devrim sahnesi kurulacak.

SAHNE DEVRİM'DE

Şenlik için çabalayan öğrenciler birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Şenlik öncesi kampüse giriş çıkışlarda denetlemeler arttı. Mezunların kampüse girmesi engellenirken ticari taksilerin bagajlarının kontrol edildiği görüldü. Baskılara rağmen öğrenciler, dün konserlerin gerçekleştirileceği sahnenin yerleşkeye sokulması için bir araya geldi. Öğrencilere destek vermek amacıyla CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ile Deniz Demir ve Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı kampüse geldi. Sahne vekillerin ve öğrencilerin birliğiyle Devrim’e getirildi.