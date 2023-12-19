Rektör ‘otelde sıra bekleme mağduriyetini’ üniversitenin sitesinden paylaştı: ‘İdari çürümüşlüğün göstergesi’

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ağustos’ta İstanbul Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın yaşadığı otel mağduriyeti, İstanbul Üniversitesi’nin “duyurular” sayfasında yayımlandı. Söz konusu metinde, Zülfikar ile ailesinin bir otelde rezervasyon yaptırdığı, ancak saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra bekledikleri aktarıldı. Tepki çeken açıklama daha sonra resmi siteden kaldırıldı. Rektörün kişisel mağduriyetini okulun resmi sitesinden yayımlaması ise tepkilere neden oldu. Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atamasıyla tartışmalarıyla da gündeme gelmişti.



Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın, yaşanan olayın rektörlerin üniversiteleri nasıl yönettiklerini ortaya koyduğunu belirterek “Barınma, beslenme, ulaşım gibi çeşitli ekonomik krizin yaşandığı ortamda, hem akademik personel hem de öğrenciler yoksullukla boğuşurken rektörün resmi sitede kişisel mağduriyetini paylaşması kabul edilemez. Bu durum aslında üniversiteyi nasıl yönettiklerini ve rektörlerin üniversiteye baktıkları yeri de gösteriyor. Bu durum üniversitenin idari çürümüşlüğünü de ortaya koyan bir durumdur” diye konuştu. Sayın sözlerini şöyle sürdürdü: “Rektörün bu tutumunu kurumsal sayfasından yayınlayan kurumsal iletişim ya da rektörün danışmanları da bunun bir parçasıdır. Rektörün bu talebini reddedememenin verdiği bir aciziyet de ortada” dedi