Rektör Tarhan'dan akılalmaz paylaşım: Kadını 'ambalaj'ladı, tacizi 'ak'ladı!

Üsküdar Üniversitesi Kurucusu ve Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Tarhan’ın, “Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım” sözleriyle kadınları hedef aldığı paylaşım, özellikle son dönemde giyim tarzları nedeniyle tanımadığı kişilerden uyarı ve şiddet gören sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddete biraz da bu gözle bakalım #nevzattarhan pic.twitter.com/OAxrS3EWZX — Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) September 16, 2025

"YANLIŞ ANLAŞILDI" AÇIKLAMASI GELDİ

Gelen yoğun tepkilerin ardından Tarhan, paylaşımının maksadını aştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada her şeyin ulu orta paylaşılmamasına dikkat çekmek için yaptığım bu paylaşımın maksadını aşan bir şekilde yorumlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim.”