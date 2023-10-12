“Rektör TOGG ile şov yapıyor, fatura öğrenciye kesiliyor"

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:03

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:03

İzmir Ege Üniversitesi yemekhanelerinde 6 TL olan öğün ücreti yüzde 200 artarak 20 TL’ye çıkarılması sonrası gelen tepkiler nedeniyle tek öğünün fiyatını 15, gün içindeki ikinci öğünün fiyatını 35 TL’ye çıkarılması öğrenciler tarafından bu kez rektörlük önünde protesto edildi.

Zamların geri alınması için imza kampanyası başlatan öğrenciler toplanan bin 500’e yakın öğrencinin imzasını, dilekçe ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim etti.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇİLİYOR"

Daha sonra rektörlük önünde yapılan basın açıklamasını öğrenciler adına Yusuf Metin Karakaya, “Günlük yemek fiyatını 60 liradan 85 liraya çıkarılarak kendi akılları aklımızla dalga geçen Ege Üniversitesi yönetimine sesleniyoruz; bizler, Ege Üniversitesi öğrencileri olarak yapılan bu fahiş zamları kabul etmiyoruz! İçerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz koşullarında biz üniversite öğrencileri temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz. Devletin verdiği 1250 TL’lik burs/kredi ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Ege Üniversitesi’nin öğrenci köyünde kalan bir öğrenci için barınma ve beslenme masrafı aylık yaklaşık 4000 liraya tekabül ediyor. Uçuk kira fiyatlarını karşılayamıyor, niteliksiz yurtlarda kalmaya mecbur bırakılıyoruz. Her şeyin fiyatı günden güne artarken, dışarıda içeceğimiz bir çayın dahi hesabını yapan bizler, üniversitemizde de temel ihtiyacımız olan beslenmeye ulaşamıyoruz!” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ TOGG İLE ŞOV YAPARKEN...”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın TOGG almasını hatırlatan Karakaya, “Ege Üniversitesi 8.5 milyar ödenekle en yüksek ödeneği alan 4. üniversite olurken, üniversitenin rektörü TOGG ile şov yaparken, faturanın öğrencilere kesilmesini kabul etmiyoruz! Üniversite yemekhanesi kar amacı güden bir işletme, öğrenciler ise müşteri değildir! Kendini öğrenci dostu olarak tanımlayan, öğrencilerle arasının çok iyi olduğunu söyleyen rektör Necdet Budak, okulun ilk gününden beri yemekhane zamlarına gösterdiğimiz tepkilere rağmen öğrencilerin taleplerini dikkate almamakta ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemek zamlarını protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına da tepki gösteren Yusuf Metin Karakaya, “Protesto hakkı temel, insani bir haktır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bu hakkı kullanan ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan sıra arkadaşlarımızın yanındayız. Omuz omuza verdiğimiz bu mücadelede öğrencilerin beslenme hakkını sonuna kadar savunacağız. Üniversitemizin özneleri olarak okulumuzda uygun fiyata sağlıklı, nitelikli öğünler yemek bizim en doğal hakkımızdır, bu hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz!” dedi.

Öğrenciler taleplerini şu şekilde sıraladı: