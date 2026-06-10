Rektör, yerleşke içerisindeki spor salonlarının özel bir işletmeye kiralanmasını savundu

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’nde bulunan ve öğrencilerin aktif kullanımında olan kapalı spor salonu özel bir işletmeye kiralanmıştı. Konu Meclis gündemine de taşındı. Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdi. Bakan Tekin’in önergelere verdiği yanıtta, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın değerlendirmeleri de yer aldı.

İHALE 3 YIL SÜRE İLE YAPILDI

Rektör Ünüvar’ın verdiği bilgiye göre, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yer alan mülkiyeti Hazine’ye ait spor salonu yerinin ihalesi Devlet İhale Yasası gereğince 3 yıl süre ile yapıldı. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yer alan mülkiyeti Hazine’ye ait spor salonu yerinin ihalesi de aynı şekilde gerçekleştirildi. Spor salonunun hafta içi 08.30 ile 17.00 arasında üniversite öğrencileri, idari ve akademik personel tarafından ücretsiz olarak kullanılabileceğine işaret eden Ünüvar, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yer alan fitness salonunun işletmesinin kiracıya tam zamanlı verildiğini bildirdi.

GİRİŞTE KİMLİK KONTROLÜ

Üniversitenin hali hazırda yapmış olduğu üyelikler aynen devam edecek. Ancak Taşınmaz Kiralama Sözleşmesi’nden sonraki üyelikler ise işletmenin tasarrufunda olacak. Öğrenci ve personelin fitness üyelikleri için fiyat tarifesi belirlenecek. Bu tarife idarenin onayına tabi olacak.

Rektör Ünüvar, Cebeci Yerleşkesi giriş ve çıkışlarında turnike sistemi uygulandığına işaret ederek, “Kiracı firmanın kendi işletmiş olduğu sapor salonu üyelerine ait isim listesi alınmış olup girişler kimlik kontrolü ile yapılmaktadır. İsim listesindeki öğrenciler ve velileri haricinde hiçbir şahıs yerleşkeye alınmamaktadır. Gazi ve şehit yakını hariç, üyeler ve velilere ait araçlar yerleşkeye alınmamaktadır” dedi.