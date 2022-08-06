Rektörlüğün yasağına karşı ODTÜ öğrencileri 'Devrim'de mezuniyet töreninde
ODTÜ öğrencileri ve mezunları, rektörlüğün Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet törenini 'güvenlik' gerekçesiyle yasaklamaya çalışması üzerine, kendi mezuniyet törenlerini gerçekleştirdi. Öğrenciler, Devrim'de pankartlarla yürüdü.
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