Rektörlüğün yasağına karşı ODTÜ öğrencileri 'Devrim'de mezuniyet töreninde

ODTÜ öğrencileri ve mezunları, rektörlüğün Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet törenini 'güvenlik' gerekçesiyle yasaklamaya çalışması üzerine, kendi mezuniyet törenlerini gerçekleştirdi. Öğrenciler, Devrim'de pankartlarla yürüdü.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:21
Rektörlüğün yasağına karşı ODTÜ öğrencileri 'Devrim'de mezuniyet töreninde
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