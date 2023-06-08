Rende Sitesi davasında soruşturma ilerlemiyor, ölenlerin yakınları kaygılı: ‘Dosya örtülmesin’

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde yıkımın en fazla olduğu Hatay’da bulunan Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin A ve B bloklarında 106 kişi yaşamını yitirmişti. Sitenin toprak sahiplerinden 7 ortaklı Arif Sami Rende İnşaat ve müteahhit Fevzi Yılmaz arasındaki anlaşmazlık sonucu A ve B bloklar Rende İnşaat’ta, C ve D bloklar ise Yılmaz İnşaat’ta kalacak şekilde paylaşım yapılmış; Yılmaz tarafı, avukatları aracılığıyla 2016’da Rende İnşaat’ta kalan B blokun zemin katındaki kolonların kreş yapımı için kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık konuya ilişkin 2017’de takipsizlik kararı verirken depremde A ve B blokları yıkıldı, C ve D blokları ayakta kaldı. Yakınlarını kaybeden ailelerin şikâyetçi olmasıyla başlayan soruşturmada Arif Sami Rende tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Fevzi Yılmaz, şantiye şefi Taner Öter ve yapı denetim sorumlusu Vahap Karakaya hala aranıyor.

‘ŞEFFAF VE HIZLI OLUNMALI’

Sitenin B blokunda kızı, damadı ve üç torununu yitiren Ali Şenak, son durumu Cumhuriyet’e anlattı. Mart ayından itibaren dosyada hiçbir ilerlemenin kaybedilmediğini belirten Şenak, “Onlarca kişiye mezar olmuş Rende Sitesi’nin sahibinin kızı kreş sahibi Hülya Rende’nin de yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor ancak bilgiyi teyit ettirecek yetkili bulamıyoruz ve aynı kaygıyı şirketin diğer ortakları için de duyuyoruz” dedi. Deprem nedeniyle Hatay Adliyesi’nde karmaşa halinin hâkim olduğuna dikkat çeken Şenak, “Savcılar geçici görevle çalıştığından neredeyse 15 günde bir savcı değişiyor. Dosyada ilerleme varsa da sisteme işlenmiyor. Bu karmaşada dosyamızın üstünün örtülmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Şenak sürecin daha şeffaf ve hızlı ilerlemesini istediklerini belirtti.

EBRAR SİTELERİ’NİN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI

6 Şubat’ta meydana gelen depremde kent merkezinde bulunan 8 bloklu Ebrar Sitesi yıkıldı. Sitenin enkazından 300’den fazla kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Deprem felaketinin ardından yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi müteahhitlerinden A.D., 16 Şubat’ta tutuklandı. Sitenin müteahhitlerinden olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Tevfik Tepebaşı ise dün polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tepebaşı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.