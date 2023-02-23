Rende sitesinde gözalti gelişmesi: “Sürecin adil ve hizli ilerlemesini istiyoruz”

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:24

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 16:24

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya’daki Farklı Yaşam Rende Sitesi’nde 105 kişi yaşamını yitirdi. Sitede yıkılan binalardan B blok ile ilgili kolon kesilmesine ilişkin 2016’da yapılan suç duyurusuna 2017’de takipsizlik kararı verilmesinin ortaya çıkması üzerine açılan soruşturmada ilgili savcı hakkında inceleme başlatıldı. Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı rapor sonrasında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada toprak sahibi Arif Sami Rende’nin gözaltına alındığını doğrulayan Av. Fatih Turan, “Savcılık’ın tutuklama talebiyle 84 yaşındaki Rende’yi mahkemeye sevk etti ancak Sulh Ceza Mahkemesi yurt dışı yasağı koyarak yaşı nedeniyle serbest bıraktı” dedi.

“TÜM SORUMLULARIN İFADESİ ALINSIN”

B blokta yaşayan babasını kaybeden ve annesini de enkazdan çıkaran Avukat Turan, Arif Sami Rende ve ortakları, belediye yetkilileri ve Müteahhit Fevzi Yılmaz hakkında hakkında suç duyurusunda bulunurken, mahkemenin verdiği karara da itiraz edeceğini açıkladı. “Kolonları kesilen kreş ile ilgili birinci dereceden sorumlu kişi kreşin sahibi Hülya Rende. Öte yandan takipsizlik kararında savcılığı yönlendiren de Antakya Belediyesi’nde konuya ilişkin bilirkişi raporlarını hazırlayanlar” diyen Turan, şunları söyledi:

“ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞANLAR VAR”

“Bu kişilerin de mutlaka ifadelerinin alınması lazım. Ayrıca “Arif Sami Rende Gıda İnşaat Taahhüt Turizm Eğitim Nakliye Ticaret Limited Şirketi”, içinde Arif Sami Rende, Yeliz Fulya Rende, Nedime Rende, Sedat Rende, Zuhar Rende Berman, Hülya Rende ve Şerif Sami Rende’nin pay sahibi olduğu 7 ortaklı bir limited şirketi. Yalnızca Arif Sami Rende ve Hülya Rende’den ibaret değil. Deprem nedeniyle adli süreçte de koordinasyon sorunları yaşandığını görüyoruz. Savcılığın iyi niyetli çalıştığını gözlemliyoruz ancak birilerinin de iktidara yakınlıklarını kullanarak konunun üstünü kapatmaya çalıştığının farkındayız. Kamuoyunu bu konuda davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz.”







