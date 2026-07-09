RES için onay alan şirket 52 türbin için 36 bin 903 adet ağacı kesecek: Verimli ormana hançer

Trakya havzasındaki Kırklareli’nde enerji çalışmaları devam ediyor. Daha önce YEKA RES Elektrik Üretim tarafından yapılmak istenen ve Enerjisa’ya devredilen 52 türbinlik rüzgâr enerji santralı (RES) projesinde yeni gelişme yaşandı.

Cumhuriyet’in geçen aylarda gündeme getirdiği proje, mahkeme iptalinin ardından 2009/7 sayılı genelgeyi kullanarak döndüğü çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye “ÇED olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Yaşam savunucularının itiraz ettiği 2009/7 genelgeyle şirketler çoğu süreci atlayarak direkt projeyle bakanlık masasına gidiyor. Şirketin onay aldığı ÇED raporuna göre proje Balkaya, Kömürköy, Akpınar, Okçular ve Evrenli köyleri ile Çakıllı beldesi mevkisinde yapılacak. 1 milyar 610 milyon 544 bin TL harcanacak proje alanı çevre düzeni planlarına göre bölgenin tamamı orman ve tarım alanlarından oluşuyor. Ayrıca güney bölümü “Yeraltı suları beslenme alanı” içerisinde kalıyor.

Şirketin aktardığına göre, türbin lokasyonları ve bunlara bağlı vinç montaj alanları açısından yapılan analizlerde planlanan 52 adet türbin noktasından 48 adedinin verimli orman alanlarında, yer aldığı belirlendi.

Türbin montaj platformları ve ulaşım yolları dikkate alındığında toplam 41.13 hektar alanın proje faaliyetlerinden etkileneceği öngörüldü. Bunun ise 25.89 hektarlık 36 futbol sahası büyüklüğünde ağaç kesimi yapılacak. Şirket raporunda toplamda 36 bin 903 ağacın kesileceğini belirtti. Kesimler türbin sahalarının yanı sıra, şalt sahası, TIR’ların geçebilmesi için açılacak ulaşım yolu ve enerji hattı iletimi için yapılacak.