Resmen vicdansızlık! Engelli vatandaşa sahte telefon satmış
Engelli vatandaşa sahte telefon satan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde konuşma ve işitme engelli vatandaşa replika telefon satan şahıs, Jandarma ekiplerince yakalanırken, mahkemeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.
Akyarlar Mahallesi’nde yaşamını sürdüren S.B. isimli konuşma ve işitme engelli vatandaş, Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı’na müracaat ederek yaklaşık 1 yıl önce bir internet sitesi üzerinden bulduğu ve ismini bilmediği satıcıya 5 bin 300 TL nakit vererek lüks bir markaya ait telefon satın aldığını ancak telefonun sahte çıktığını beyan etti.
Olay ile ilgili Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Bodrum JASAT Timleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda olayın şüphelisinin A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, Bodrum merkezde JASAT timleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli A.Y. alınan ifadesinde suçunu kabul etti. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, serbest bırakıldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- Altaylı'dan 'Kızılay' tepkisi: 'Sizi havlatanlar...'
- Kılıçdaroğlu için suikast uyarısı