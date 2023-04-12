İşte dünyanın en uzun burunlu adamı! Thomas Wedders kimdir?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:31

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:33

18. yüzyılda Yorkshire'da yaşamış İngiliz Thomas Wadhouse, 19.05 cm uzunluğundaki burnuyla şimdiye kadar kaydedilen en büyük burnuna sahipti.

Thomas Wedders olarak da adlandırılan Wadhouse, son derece büyük burnu sayesinde ünlendi. İlçe genelinde sergilendi ve hatta nadir ve garip tıbbi durumlar üzerine 19. yüzyıldan kalma bir Tıp Anomalileri kitabına bile girdi.

Bugün en uzun buruna sahip olma konusunda Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor ve kafasının balmumu bir kopyası Londra'daki gezgin Robert LeRoy Ripley'in "İster İnan İster İnanma!" müzesinde sergileniyor.

THOMAS WADHOUSE KİMDİR?

Thomas Wadhouse'un yaşamı hakkında çok az şey biliniyor. 1730 civarında Yorkshire, İngiltere'de doğdu ve ebeveynlerinin kardeş olabileceği söylendi. Belki de Wadhouse'un olağanüstü burnuna yol açan bu tavsiye edilmeyen genetik karışımdı, ancak gerçek nedeni hala bilinmiyor.

Sirklerdeki "ucube şovları" popüler olmadan bir asır önce doğmuş olan Wadhouse, yine de kendisini ve burnunu ilçe genelinde sergilemiş görünüyor.

Anomalies and Curiosities of Medicine'de Wadhouse ile ilgili girişte kısaca şöyle yazıyor: "Geçen yüzyılın başlarında, 7.1/2 inç (19.05 cm) uzunluğunda bir burnu olan Thomas Wedders (veya Wadhouse) Yorkshire'da sergilendi."

Peki, Thomas Wadhouse nasıl biriydi?

Diğer gösteri sanatçıları, çirkin yüzlerinin altında keskin zekalara sahipti. Örneğin; Aslan Suratlı Adam Lionel (gerçek adı: Stephan Bibrowski) beş dil biliyordu ve dişçi olmayı hayal ediyordu. Ancak Wadhouse çok farklı bir itibar kazandı.

Thomas Wadhouse hakkında var olan birkaç yazının hepsi aynı şeyi öne sürüyor. Bibrowski'nin aksine Wadhouse, Anomalies and Curiosities of Medicine'de yer alan bilgilere göre; en iyi şekilde 'sefil aptallık' olarak tanımlanan bir akıl durumu içinde yaşadı ve öldü.

Wadhouse'un düşük zeka konusundaki itibarı göz önüne alındığında, burnunu sergilemek zorunda kaldığı ya da buna başkaları tarafından sürüklenmiş olabileceği söylenebilir.

EN UZUN BURUNLU ADAM

Bugün Guinness Dünya Rekorları, Thomas Wadhouse'u insanlık tarihindeki en uzun burunlu adam olarak kabul ediyor.

Sitelerinde şöyle açıklıyorlar: "1770'lerde İngiltere'de yaşayan ve gezici bir ucube sirkinin üyesi olan Thomas Wedders'ın 19 cm (7,5 inç) uzunluğunda bir burnu olduğuna dair tarihsel kayıtlar var."

Ama bu şu soruyu akla getiriyor: Bugün en uzun burunlu adam kim?

Guinness Dünya Rekorları sitesinde buna da bir cevap var. Şu anda rekor, burnu 3,46 inçlik etkileyici bir uzunluğa sahip Artvinli Mehmet Özyürek'e ait.

Özyürek'in burnu kesinlikle iri olmasına rağmen Wadhouse'unkinin yanında sönük kalıyor. Kayıtlar, Wadhouse'un burnunun 10,16 cm daha uzun olduğunu gösteriyor.